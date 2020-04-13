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SENEGAL COVID-19 HEALTH PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Senegal : 75.000.000 €
Industrie : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/07/2020 : 75.000.000 €
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Übergeordnetes Projekt
ACP COVID-19 HEALTH AND ECONOMIC RESILIENCE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Juni 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/07/2020
20200413
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SENEGAL COVID-19 HEALTH PROGRAMME
ACCEPTABLE BANK(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will contribute to the financing facility (mécanisme de financement) put in place by the Senegalese government in the context of its economic and social resilience response to the pandemic.

The aim is to mobilise funding sources to SMEs and midcaps in Senegal to mitigate the financial and economic impact of the pandemic. It is a sub-operation under the Africa, Caribbean and Pacific (ACP) Covid-19 Health and Economic Resilience programme loan, as well as part of the EIB's contribution to tackle the impact of Covid-19 outside the EU, in line with the "Team Europe" approach.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national legislation.

The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Projekte zum thema
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen