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SANTANDER AGRIFOOD COVID-19 MBIL SMES & MIDCAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 200.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/02/2023 : 100.000.000 €
8/06/2020 : 100.000.000 €
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Gruppe und Santander stellen fast 760 Millionen Euro für von der Coronakrise betroffene KMU zur Verfügung
Übergeordnetes Projekt
AGRIFOOD PROGRAMME LOAN SMES & MIDCAPS SPAIN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Mai 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/06/2020
20200400
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SANTANDER AGRIFOOD COVID-19 MBIL SMES & MIDCAPS
BANCO SANTANDER SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a multi-beneficiary intermediated loan (MBIL) dedicated to finance investments carried out by self-employed, SMEs and Mid-Caps active in the Agri-food sector. This MBIL is a sub-operation under Programme Loan AGRIFOOD PROGRAMME LOAN SMES & MIDCAPS SPAIN (2019-0363).

The project will improve competitiveness and access to finance at favorable conditions for SMEs and Mid-caps active in the agri-food sector.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen