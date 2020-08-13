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IREN GREEN ENERGY LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 100.000.000 €
Energie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/10/2020 : 100.000.000 €
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02/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IREN GREEN ENERGY LOAN
Übergeordnetes Projekt
SMALL-MEDIUM SIZED UTILITIES PROGRAMME LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 August 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/10/2020
20200397
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
IREN GREEN ENERGY LOAN
IREN SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 197 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of the Promoter's 2021-2025 investments to expand and renovate the district heating network in Torino.

The operation is structured as a programme of investments. The district heating investments will be carried out in the Piemonte area in the city of Torino over 130 km. The investment includes the expansion of the district heating network in areas not yet served, a heat storage facility and the renovation of existing pipes. The project will increase the operational efficiency and reliability of the network for a larger number of clients.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The district heating network expansion is expected to fall under Annex 2 of the EIA directive (Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU) depending by the length and components an EIA is required. The EIAs are required for the components Torino Nord-Est and Torino Saturation.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been or will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/23/EU / 2014/24/EU, where applicable, as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC, as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
02/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IREN GREEN ENERGY LOAN
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
SMALL-MEDIUM SIZED UTILITIES PROGRAMME LOAN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IREN GREEN ENERGY LOAN
Datum der Veröffentlichung
2 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132164353
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200397
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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