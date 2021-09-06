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SENNDER (EGF VD)

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 5.000.000 €
Polen : 6.000.000 €
Deutschland : 8.000.000 €
Spanien : 8.000.000 €
Italien : 8.000.000 €
Dienstleistungen : 35.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/09/2021 : 5.000.000 €
6/09/2021 : 6.000.000 €
6/09/2021 : 8.000.000 €
6/09/2021 : 8.000.000 €
6/09/2021 : 8.000.000 €
Andere Links
Related public register
25/03/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SENNDER (EGF VD)
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SENNDER (EGF VD)
Story zum Projekt
Kleinen helfen, um selbst groß zu werden

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Februar 2022
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/09/2021
20200342
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SENNDER (EGF VD)
SENNDER GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 35 million
EUR 88 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The borrower is a digital freight forwarder that connects large shippers with small independent carriers using software technology. The project supports the further development of the company's platform automation and capabilities for network optimisation, better carrier routing as well as other investment into research and development (R&D) and market expansion.

The project will help the Promoter to further develop the capabilities of its digital freight-forwarding platform and support the international expansion of the business. The developments are expected to support the transparency and efficiency in logistics processes, enabling better utilisation of existing road carrier capacities and a reduction in empty kilometres travelled.

Additionality and Impact

The project contributes to the policy objective of innovation and digitalisation by supporting an innovative software start-up offering a digital freight-forwarding platform. The financed developments lead to positive RDI externalities by supporting transparency and efficiency in logistics processes, enabling better utilisation of existing carrier capacities and road infrastructures in the EU. EIB provides the SME with tailored venture debt financing, enabling the company's sustainable growth and technological edge.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project activities do not fall under Annexes I and II of the EIA Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, and are therefore not subject to a mandatory environmental impact assessment (EIA). The activities included in the scope of the project will be performed in existing buildings and are not expected to have any relevant environmental impact. The Bank's services will review during the project appraisal any other environmental details of the project.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal the EIB were to conclude that the Promoter is after all subject to EU public procurement legislation, then the Bank would require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

Weitere Unterlagen
25/03/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SENNDER (EGF VD)
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SENNDER (EGF VD)
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SENNDER (EGF VD)
Datum der Veröffentlichung
25 Mar 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135367508
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200342
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
Polen
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SENNDER (EGF VD)
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
224769396
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20200342
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
Polen
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
25/03/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SENNDER (EGF VD)
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - SENNDER (EGF VD)
Andere Links
Übersicht
SENNDER (EGF VD)
Datenblätter
SENNDER (EGF VD)
Story zum Projekt
Kleinen helfen, um selbst groß zu werden

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Story zum Projekt
Kleinen helfen, um selbst groß zu werden
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25/03/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SENNDER (EGF VD)
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen