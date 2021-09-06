SENNDER (EGF VD)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Information und Kommunikation
The borrower is a digital freight forwarder that connects large shippers with small independent carriers using software technology. The project supports the further development of the company's platform automation and capabilities for network optimisation, better carrier routing as well as other investment into research and development (R&D) and market expansion.
The project will help the Promoter to further develop the capabilities of its digital freight-forwarding platform and support the international expansion of the business. The developments are expected to support the transparency and efficiency in logistics processes, enabling better utilisation of existing road carrier capacities and a reduction in empty kilometres travelled.
The project contributes to the policy objective of innovation and digitalisation by supporting an innovative software start-up offering a digital freight-forwarding platform. The financed developments lead to positive RDI externalities by supporting transparency and efficiency in logistics processes, enabling better utilisation of existing carrier capacities and road infrastructures in the EU. EIB provides the SME with tailored venture debt financing, enabling the company's sustainable growth and technological edge.
The project activities do not fall under Annexes I and II of the EIA Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, and are therefore not subject to a mandatory environmental impact assessment (EIA). The activities included in the scope of the project will be performed in existing buildings and are not expected to have any relevant environmental impact. The Bank's services will review during the project appraisal any other environmental details of the project.
The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal the EIB were to conclude that the Promoter is after all subject to EU public procurement legislation, then the Bank would require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.