ATI MEMBERSHIP CONTRIBUTION SENEGAL

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Financing the membership contribution of Senegal in the capital of the African Trade Insurance Agency (ATI). Such participation will enable Senegal and in particular its private sector, to benefit from the guarantee mechanism and trade investment instruments offered by ATI and help mitigate the effects of the COVID-19 pandemic through providing economic resilience support.
Becoming a member of ATI will enable Senegal to access a range of guarantee instruments and other investment and trade insurance products offered by ATI. The operation will benefit both i) local private sector actors including small and medium-sized enterprises (SMEs) through the provision of an extensive set of financing tools in support of investment and trade and ii) foreign investors, thereby enhancing access to FDI for the country's economy. In addition to private sector enterprises including MSMEs, ATI can usefully support PPP projects complementing DFI and commercial bank financing, for example in the energy sector. As a result, the operation will support industrial development, manufacturing and trade across various productive sectors of the economy. This type of financing support is particularly needed at this time, in view of the severe impacts of the COVID-19 crisis on African economies. It is also fully aligned with EU policy for the region. The project is expected to contribute to several Sustainable Development Goals (SDGs), in particular to inclusive economic growth (SDG 8) and to poverty reduction (SDG 1). The operation is also aligned with Senegal's national development plan - Plan Senegal Emergeant (PSE) which is on the second phase of its implementation and which relies on a prominent role for the private sector and seeks to attract FDI.
Given the nature of the services sought, no relevant environmental/social impact associated with the Republic of Senegal becoming a shareholder of ATI.
The promoter will have to ensure that implementation of the project will be done in accordance with EIB's Guide to Procurement.
Under EFSD+ Guarantee
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.