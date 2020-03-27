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ERSTE GREEN HOUSING MBIL

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 50.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/12/2020 : 50.000.000 €
Andere Links
Related public register
19/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ERSTE GREEN HOUSING MBIL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Dezember 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/12/2020
20200327
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ERSTE GREEN HOUSING MBIL
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The proposed Multi Beneficiary Intermediated Loan (MBIL) to Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG will be dedicated to the financing of (i) the construction of new residential buildings beyond the minimum applicable energy efficiency standards in Austria, and (ii) refurbishments of existing buildings up to current energy efficiency standards.

Financing of small and medium-sized projects undertaken by residential real estate development companies will support the implementation of long-term green real estate projects.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
19/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ERSTE GREEN HOUSING MBIL

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ERSTE GREEN HOUSING MBIL
Datum der Veröffentlichung
19 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131962942
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200327
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
ERSTE GREEN HOUSING MBIL

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen