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CAIXABANK ENHANCED SME SUPPORT - EGF ABS

Unterzeichnung(en)

Betrag
112.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 112.500.000 €
Durchleitungsdarlehen : 112.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/06/2022 : 112.500.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Februar 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/06/2022
20200303
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CAIXABANK ENHANCED SME SUPPORT - EGF ABS
CAIXABANK SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 112 million
EUR 1418 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Counter-guarantee on a first loss piece (FLP) of a synthetic securitisation under the European Guarantee Fund mandate to support small and medium-sized projects carried out by small and medium-sized enterprises mainly located in Spain, but also in other EU countries.

The operation concerns a first loss piece guarantee of up to €100 million on a granular synthetic securitisation for the ultimate benefit of Caixabank S.A.. It is presented under the EGF - EU PL - LOAN SUBSTITUTE INSTRUMENT (2021-0635) with the aim to directly address the working capital, liquidity needs and investment constraints of small and medium-sized enterprises in the EU. The Programme Loan for EGF Loan Substitute ("EGF-ABS") operations was designed with the purpose to mobilise new lending for small and medium-sized enterprises.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen