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SCF PORTUGAL COVID-19 ABS FOR SMES AND MIDCAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
55.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 55.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 55.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/07/2020 : 55.000.000 €
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Related EFSI register
02/09/2020 - EU PL ABS COVID19 RESPONSE FOR SMES&MIDCAPS
Übergeordnetes Projekt
EU PL ABS COVID19 RESPONSE FOR SMES&MIDCAPS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Juni 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/07/2020
20200298
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SCF PORTUGAL COVID-19 ABS FOR SMES AND MIDCAPS
BANCO SANTANDER CONSUMER PORTUGAL SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 55 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation will finance the implementation of urgent response measures aiming to mitigate the impact of the COVID-19 in Portugal and increase SME financing with a focus on alternative access to finance through loans and leases, in this specific case through the purchase of the mezzanine tranche of a securitisation.

The aim is to enhance access to financing for small and medium-sized enterprises in Portugal.;

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
02/09/2020 - EU PL ABS COVID19 RESPONSE FOR SMES&MIDCAPS
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
EU PL ABS COVID19 RESPONSE FOR SMES&MIDCAPS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - EU PL ABS COVID19 RESPONSE FOR SMES&MIDCAPS
Datum der Veröffentlichung
1 Sep 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133221926
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20200267
Letzte Aktualisierung
2 Sep 2020
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
SCF PORTUGAL COVID-19 ABS FOR SMES AND MIDCAPS
Datenblätter
SCF PORTUGAL COVID-19 ABS FOR SMES AND MIDCAPS
Übergeordnetes Projekt
EU PL ABS COVID19 RESPONSE FOR SMES&MIDCAPS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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