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VALEO RDI FOR ELECTRIC VEHICLES AND CAR SAFETY

Unterzeichnung(en)

Betrag
600.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 6.000.000 €
Spanien : 6.000.000 €
Irland : 72.000.000 €
Czechia : 96.000.000 €
Deutschland : 156.000.000 €
Frankreich : 264.000.000 €
Industrie : 600.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/02/2021 : 3.000.000 €
15/07/2021 : 3.000.000 €
4/02/2021 : 3.000.000 €
15/07/2021 : 3.000.000 €
4/02/2021 : 36.000.000 €
15/07/2021 : 36.000.000 €
4/02/2021 : 48.000.000 €
15/07/2021 : 48.000.000 €
4/02/2021 : 78.000.000 €
15/07/2021 : 78.000.000 €
4/02/2021 : 132.000.000 €
15/07/2021 : 132.000.000 €
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26/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VALEO RDI FOR ELECTRIC VEHICLES AND CAR SAFETY
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30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - VALEO RDI FOR ELECTRIC VEHICLES AND CAR SAFETY
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB vergibt 600 Millionen Euro an Valeo für die Erforschung von Technologien zur Reduzierung von CO2-Emissionen und Erhöhung der aktiven Sicherheit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 September 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/02/2021
20200278
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VALEO RDI FOR ELECTRIC VEHICLES AND CAR SAFETY
VALEO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 600 million
EUR 1426 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter's research, development and innovation activities in advanced technologies aiming to increase the levels of Decarbonisation and Safety in passenger vehicles. The project will be implemented in the period 2020-2024 at the promoter's research and development centres located in France, Germany, Czech Republic, Ireland, Belgium and Spain.

The project will help to strengthen the company's technology competence and contribute to the ongoing transformation of the automotive industry driven by the following revolutions: - "greener" mobility based on powertrain electrification; - safer mobility based on advanced driver assistance systems (ADAS) and autonomous cars.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments for research and development activities to be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope of activity, for which an EIA is not required by the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU. The implementation of this project is expected to lead to the development and adoption of zero-emission, safer and connected vehicle technologies and to the deployment of a more sustainable transport system in Europe.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
26/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VALEO RDI FOR ELECTRIC VEHICLES AND CAR SAFETY
30/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - VALEO RDI FOR ELECTRIC VEHICLES AND CAR SAFETY
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Frankreich: EIB vergibt 600 Millionen Euro an Valeo für die Erforschung von Technologien zur Reduzierung von CO2-Emissionen und Erhöhung der aktiven Sicherheit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VALEO RDI FOR ELECTRIC VEHICLES AND CAR SAFETY
Datum der Veröffentlichung
26 Nov 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131343628
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200278
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Tschechien
Frankreich
Deutschland
Irland
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - VALEO RDI FOR ELECTRIC VEHICLES AND CAR SAFETY
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
254568272
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20200278
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Tschechien
Frankreich
Deutschland
Irland
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
VALEO RDI FOR ELECTRIC VEHICLES AND CAR SAFETY
Datenblätter
VALEO RDI FOR ELECTRIC VEHICLES AND CAR SAFETY
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Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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