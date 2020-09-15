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SMAT WATER NETWORK INVESTMENTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 100.000.000 €
Wasser, Abwasser : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/03/2021 : 50.000.000 €
3/12/2020 : 50.000.000 €
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Related public register
14/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SMAT WATER NETWORK INVESTMENTS
Übergeordnetes Projekt
SMALL-MEDIUM SIZED UTILITIES PROGRAMME LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 September 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/12/2020
20200256
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SMAT WATER NETWORK INVESTMENTS
SOCIETA METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Investments in water and wastewater infrastructure over the 2020-2024 period in the city of Torino and neighbouring areas.

The project will improve the quality of life of the inhabitants in the city of Torino and surrounding municipalities by allowing the Promoter to upgrade and extend the water and wastewater infrastructure. Furthermore, by increasing the resilience of the water system to climate impacts, the project will contribute to supporting EU climate action.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investment is geared toward upgrading water and wastewater infrastructure (water and wastewater treatment plants, networks, pumping stations) bringing about positive environmental impacts. Compliance with the EU Water Framework Directive (2000/60/EC), Urban Waste Water Treatment Directive (91/271/EEC), and EU and national environmental legislation (notably under EIA Directive 2014/52/EU amending the Directive 2011/92/EU, Birds Directive 2009/147/EC and Habitats Directive 92/43/EEC) will be verified during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been or will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/23/EU where applicable and/or 2014/24/EU where applicable and/or 2014/25/EU where applicable, as well as Directive 92/13/EEC and Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
14/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SMAT WATER NETWORK INVESTMENTS
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
SMALL-MEDIUM SIZED UTILITIES PROGRAMME LOAN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SMAT WATER NETWORK INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133551902
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200256
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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