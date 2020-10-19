BUCHAREST S6 ENERGY EFFICIENCY II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Stadtentwicklung - Baugewerbe/Bau
Financing of the fourth phase of the Bucharest S6 thermal rehabilitation programme to improve the energy efficiency of 277 individual buildings (corresponding to 85 homeowner associations) located in Sector 6 of Bucharest Municipality. This project falls under the Smart Finance for Smart Buildings (SFSB) Initiative, a joint initiative of the EIB Group and the European Commission (EC) aimed at supporting energy efficiency investments in buildings.
The project will improve the energy efficiency of 85 homeowners associations located in Bucharest Sector 6. The project targets 277 buildings and will focus on thermal energy efficiency improvements of the building envelope (wall, roofs and cellar insulation), window replacement, improvements in the heating and domestic hot water systems and replacement of indoor lighting located in common spaces.
This operation is expected to produce environmental benefits by supporting measures which reduce energy consumption and help mitigate climate change. The buildings to be rehabilitated are expected to have limited negative environmental impact during construction. Given the scale, location and nature of the sub-projects, an environmental impact assessment (EIA), as defined under the EIA Directive 2014/52/EU amending the 2011/92/EU, is normally not required. The operation will comply with the requirements of the Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EU.
The Promoter is a public entity and therefore public procurement rules will apply. The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable national and EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU and Directive 2007/66/EC), which may include publication in the Official Journal of the EU where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.