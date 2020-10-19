Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

BUCHAREST S6 ENERGY EFFICIENCY II

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.400.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 20.400.000 €
Stadtentwicklung : 20.400.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/04/2021 : 20.400.000 €
Andere Links
Related public register
29/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BUCHAREST S6 ENERGY EFFICIENCY II
Related public register
17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - BUCHAREST S6 ENERGY EFFICIENCY II
Zugehörige Pressemitteilungen
Palästina: #TeamEurope – EIB und Quds Bank verbessern angesichts der Pandemiefolgen den Zugang palästinensischer KMU zu Finanzierungen
Übergeordnetes Projekt
ROMANIA MUNICIPAL EE PROGRAMME LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Oktober 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/04/2021
20200254
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BUCHAREST S6 ENERGY EFFICIENCY II
MUNICIPIUL BUCURESTI - SECTORUL 6
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 95 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of the fourth phase of the Bucharest S6 thermal rehabilitation programme to improve the energy efficiency of 277 individual buildings (corresponding to 85 homeowner associations) located in Sector 6 of Bucharest Municipality. This project falls under the Smart Finance for Smart Buildings (SFSB) Initiative, a joint initiative of the EIB Group and the European Commission (EC) aimed at supporting energy efficiency investments in buildings.

The project will improve the energy efficiency of 85 homeowners associations located in Bucharest Sector 6. The project targets 277 buildings and will focus on thermal energy efficiency improvements of the building envelope (wall, roofs and cellar insulation), window replacement, improvements in the heating and domestic hot water systems and replacement of indoor lighting located in common spaces.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation is expected to produce environmental benefits by supporting measures which reduce energy consumption and help mitigate climate change. The buildings to be rehabilitated are expected to have limited negative environmental impact during construction. Given the scale, location and nature of the sub-projects, an environmental impact assessment (EIA), as defined under the EIA Directive 2014/52/EU amending the 2011/92/EU, is normally not required. The operation will comply with the requirements of the Energy Performance of Buildings Directive 2010/31/EU.

The Promoter is a public entity and therefore public procurement rules will apply. The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable national and EU procurement legislation (Directive 2014/24/EU and Directive 2007/66/EC), which may include publication in the Official Journal of the EU where appropriate.

Weitere Unterlagen
29/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BUCHAREST S6 ENERGY EFFICIENCY II
17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - BUCHAREST S6 ENERGY EFFICIENCY II
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
ROMANIA MUNICIPAL EE PROGRAMME LOAN
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Palästina: #TeamEurope – EIB und Quds Bank verbessern angesichts der Pandemiefolgen den Zugang palästinensischer KMU zu Finanzierungen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BUCHAREST S6 ENERGY EFFICIENCY II
Datum der Veröffentlichung
29 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131166029
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200254
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BUCHAREST S6 ENERGY EFFICIENCY II
Datum der Veröffentlichung
17 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
225122306
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20200254
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
29/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BUCHAREST S6 ENERGY EFFICIENCY II
Related public register
17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - BUCHAREST S6 ENERGY EFFICIENCY II
Andere Links
Übersicht
BUCHAREST S6 ENERGY EFFICIENCY II
Datenblätter
BUCHAREST S6 ENERGY EFFICIENCY II
Zugehörige Pressemitteilungen
Palästina: #TeamEurope – EIB und Quds Bank verbessern angesichts der Pandemiefolgen den Zugang palästinensischer KMU zu Finanzierungen
Übergeordnetes Projekt
ROMANIA MUNICIPAL EE PROGRAMME LOAN

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Palästina: #TeamEurope – EIB und Quds Bank verbessern angesichts der Pandemiefolgen den Zugang palästinensischer KMU zu Finanzierungen
Andere Links
Related public register
29/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BUCHAREST S6 ENERGY EFFICIENCY II
Related public register
17/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - BUCHAREST S6 ENERGY EFFICIENCY II
Übergeordnetes Projekt
ROMANIA MUNICIPAL EE PROGRAMME LOAN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen