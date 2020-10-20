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ING BANK COVID19 ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT

Unterzeichnung(en)

Betrag
340.112.885,7 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 340.112.885,7 €
Durchleitungsdarlehen : 340.112.885,7 €
Unterzeichnungsdatum
8/12/2020 : 120.745.107,08 €
8/12/2020 : 219.367.778,62 €
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21/10/2020 - BENELUX COVID-19 ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Januar 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/12/2020
20200252
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ING BANK COVID19 ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT
ING BANK NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 340 million
EUR 1347 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

EIB guarantee instrument to support new lending to small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in the Benelux countries (Belgium, the Netherlands, Luxembourg) with a focus on final beneficiaries affected by COVID-19.

EIB guarantee instrument to support new lending to SMEs and mid-caps.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
21/10/2020 - BENELUX COVID-19 ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - BENELUX COVID-19 ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT
Datum der Veröffentlichung
20 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134292359
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20200252
Letzte Aktualisierung
21 Oct 2020
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Niederlande, Belgien, Luxemburg
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
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ING BANK COVID19 ENHANCED SME AND MIDCAP SUPPORT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen