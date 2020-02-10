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SARTORIUS R&D II

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 27.500.000 €
Deutschland : 201.250.000 €
Industrie : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/07/2020 : 21.250.000 €
23/07/2020 : 27.500.000 €
23/07/2020 : 201.250.000 €
Andere Links
Related public register
29/08/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SARTORIUS R&D II
Related public register
11/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - SARTORIUS R&D II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 August 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/07/2020
20200210
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SARTORIUS R&D II
SARTORIUS AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
EUR 504 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The Promoter is a leader in developing innovative tools and technologies enabling its customers to cover key steps in drug development and production. The project concerns the promoter's research, development and investment (RDI) activities during the period 2020-2023.

The project aims at strengthening the company's portfolio of products and services that enable pharmaceutical research, accelerate medical discovery and streamline drug production.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The activities included in the project will not materially change current practice and will be carried out within existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
29/08/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SARTORIUS R&D II
11/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - SARTORIUS R&D II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SARTORIUS R&D II
Datum der Veröffentlichung
29 Aug 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
129013486
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200210
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Deutschland
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - SARTORIUS R&D II
Datum der Veröffentlichung
11 Oct 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
216856266
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20200210
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Deutschland
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
29/08/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SARTORIUS R&D II
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11/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - SARTORIUS R&D II
Andere Links
Übersicht
SARTORIUS R&D II
Datenblätter
SARTORIUS R&D II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen