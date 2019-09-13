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CORTICAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
7.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 7.500.000 €
Dienstleistungen : 7.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/01/2021 : 3.750.000 €
8/01/2021 : 3.750.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: EIB vergibt 7,5 Millionen Euro für KI-basierte Lösungen an Softwareinnovator Cortical.io

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Juni 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/01/2021
20200205
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CORTICAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE (EGFF)
CORTICAL.IO AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 8 million
EUR 27 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Cortical Artificial Intelligence (AI) is a software company developing innovative artificial intelligence technology that can interpret and process human language text. In addition to key words, the solution is capable of performing search and analysis based on meanings of sentences. Current applications include smart search and classification of information in contracts and emails, and the technology has potentially many additional applications. The project covers Research, development and innovation (RDI) and capital expenditures activities, including operational investments that support the company's growth.

The proposed EIB Venture Debt financing will help to develop further an advanced AI based Natural Language Understanding and Processing technology, maintain its early mover advantage in the field, scale up its business and pursue its growth strategy and geographical diversification.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in RDI. The activities are not listed in any annexes of the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU and will be carried out in existing facilities already authorised that will not change their scope due to the project, and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA). The EIB's Services will review during the project appraisal any other environmental details of the project.

The company is a private sector company not operating in the utilities sector and not having status of a contracting authority. Thus, it is not covered by the EU Public Procurement Directives.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CORTICAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
2 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132055172
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200205
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CORTICAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
28 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
190165662
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20200205
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
CORTICAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE (EGFF)
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Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen