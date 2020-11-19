DWS UNIVERSAL GREEN ENERGY ACCESS PROGRAMME BMU

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Energie - Energieversorgung
Debt fund to finance companies and assets that contribute to improved access to electricity using renewables in sub-Saharan Africa (junior financing under BMU mandate).
The fund targets medium- to long-term debt (up to 10 years) to develop, build and/or operate renewable energy installations, to provide access to clean energy for households and businesses, or to provide ancillary services in the energy supply chain in sub-Saharan Africa.
The project concerns an equity investment in a fund dedicated to financing energy access in Sub-Saharan Africa. It will support investments in distributed generation, off and mini-grid solutions, as well as solar Home Systems. It addresses market failures that hinder the scale-up of access to clean energy, stemming in particular from positive externalities from greenhouse gas emission reductions. This will result in a significant improvement in the economic environment and living conditions, reducing the use of polluting and expensive back-up solutions (e.g. kerosene, diesel) with better and more reliable renewable energy supply at a lower cost. Up to 1.5 million people are expected to benefit from the energy access solutions financed by the Fund.
The fund's operational guidelines will provide for environmental and social due diligence of all projects, according to guidelines acceptable to the EIB.
The Bank will require the Promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.