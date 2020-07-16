WIELKOPOLSKA REGIONAL DEVELOPMENT & COVID-19

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Kombinierte Infrastrukturvorhaben - Baugewerbe/Bau
- Verkehr - Verkehr und Lagerei
The project consists of a framework loan to co-finance a multi-sector investment programme for the Region of Wielkopolska, Poland.
The project comprises a multi-scheme operation classified under a framework loan. Some of the schemes, in particular the roads included under this operation, may fall under Annex II of the EIA Directive (2014/52/EU). Compliance with the EIA Directive, in addition to the SEA Directive (2001/42/EC) and Habitats and Birds Directives (92/43/EEC and 2009/147/EC respectively), is to be assessed during appraisal. For new and refurbished public buildings, EU Directive 2010/31/EU on Energy Performance of Buildings is to be verified. For train rolling stock, the EIB shall assess arrangements for the scrapping/recycling of dismissed assets.
The project comprises a multi-scheme operation classified under a Framework Loan. Some of the schemes, in particular the roads included under this operation, may fall under Annex I or II of the EIA Directive (2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU). Compliance with the EIA Directive in addition to the SEA Directive (2001/42/EC) and Habitats and Birds Directives (92/43/EEC and 2009/147/EC respectively) is to be assessed during appraisal. For new and refurbished public buildings, EU Directive 2010/31/EU on Energy Performance of Buildings is to be verified. For train rolling stock, the EIB shall assess arrangements for the scrapping/recycling of dismissed assets.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for implementation of the project will be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.