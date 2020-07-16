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WIELKOPOLSKA REGIONAL DEVELOPMENT & COVID-19

Unterzeichnung(en)

Betrag
110.355.787,05 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 110.355.787,05 €
Kombinierte Infrastrukturvorhaben : 4.414.231,48 €
Verkehr : 105.941.555,57 €
Unterzeichnungsdatum
29/12/2020 : 4.414.231,48 €
29/12/2020 : 105.941.555,57 €
Andere Links
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02/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WIELKOPOLSKA REGIONAL DEVELOPMENT & COVID-19 - Prognoza oddziaływania na środowisko
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02/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WIELKOPOLSKA REGIONAL DEVELOPMENT & COVID-19 - Environmental Impact Forecast
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10/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WIELKOPOLSKA REGIONAL DEVELOPMENT & COVID-19

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Juli 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/12/2020
20200197
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WIELKOPOLSKA REGIONAL DEVELOPMENT & COVID-19
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 500 million (EUR 109 million)
PLN 2253 million (EUR 493 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of a framework loan to co-finance a multi-sector investment programme for the Region of Wielkopolska, Poland.

The project comprises a multi-scheme operation classified under a framework loan. Some of the schemes, in particular the roads included under this operation, may fall under Annex II of the EIA Directive (2014/52/EU). Compliance with the EIA Directive, in addition to the SEA Directive (2001/42/EC) and Habitats and Birds Directives (92/43/EEC and 2009/147/EC respectively), is to be assessed during appraisal. For new and refurbished public buildings, EU Directive 2010/31/EU on Energy Performance of Buildings is to be verified. For train rolling stock, the EIB shall assess arrangements for the scrapping/recycling of dismissed assets.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project comprises a multi-scheme operation classified under a Framework Loan. Some of the schemes, in particular the roads included under this operation, may fall under Annex I or II of the EIA Directive (2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU). Compliance with the EIA Directive in addition to the SEA Directive (2001/42/EC) and Habitats and Birds Directives (92/43/EEC and 2009/147/EC respectively) is to be assessed during appraisal. For new and refurbished public buildings, EU Directive 2010/31/EU on Energy Performance of Buildings is to be verified. For train rolling stock, the EIB shall assess arrangements for the scrapping/recycling of dismissed assets.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for implementation of the project will be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU as well as Directive 92/13/EEC or Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
02/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WIELKOPOLSKA REGIONAL DEVELOPMENT & COVID-19 - Prognoza oddziaływania na środowisko
02/10/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WIELKOPOLSKA REGIONAL DEVELOPMENT & COVID-19 - Environmental Impact Forecast
10/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WIELKOPOLSKA REGIONAL DEVELOPMENT & COVID-19

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WIELKOPOLSKA REGIONAL DEVELOPMENT & COVID-19 - Prognoza oddziaływania na środowisko
Datum der Veröffentlichung
2 Oct 2020
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133683989
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200197
Sektor(en)
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - WIELKOPOLSKA REGIONAL DEVELOPMENT & COVID-19 - Environmental Impact Forecast
Datum der Veröffentlichung
2 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133682121
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200197
Sektor(en)
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WIELKOPOLSKA REGIONAL DEVELOPMENT & COVID-19
Datum der Veröffentlichung
10 Nov 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131081738
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200197
Sektor(en)
Kombinierte Infrastrukturvorhaben
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
WIELKOPOLSKA REGIONAL DEVELOPMENT & COVID-19
Datenblätter
WIELKOPOLSKA REGIONAL DEVELOPMENT & COVID-19

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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