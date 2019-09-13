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HELLAS DIRECT (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Zypern : 15.000.000 €
Dienstleistungen : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/06/2021 : 7.500.000 €
15/06/2021 : 7.500.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Dezember 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/06/2021
20200189
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HELLAS DIRECT (EGFF)
HD INSURANCE LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 35 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

HD Insurance ("HDI") is a fully regulated general insurance company, founded in Cyprus in 2011, putting technology and innovation at the forefront of all its activities. It has built its own proprietary underwriting, claims management and online distribution platform which increases the efficiency of traditional services with the use of artificial intelligence (AI) / machine learning. The group's vision is to use this platform to generate leads and claims management fees and so contribute to the digitalisation of the insurance industry in Greece and Cyprus.

The project concerns the digitisation and innovation of the underwriting and insurance industry. The promoter's proprietary algorithms and platform allow it to execute traditional services more efficiently with the use of machine learning and AI. The research and development (R&D) programme includes the years from 2020 to 2022.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The operation concerns the Promoter's investments in technology and product development. Due to the nature of the operation (mainly R&D and innovative information technologies, sales and marketing investments), it does not fall under any annexes of the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HELLAS DIRECT (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
29 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131704212
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200189
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Zypern
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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