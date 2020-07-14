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EASTERN UKRAINE ROAD CONNECTIVITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ukraine : 100.000.000 €
Verkehr : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/12/2020 : 100.000.000 €
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26/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EASTERN UKRAINE ROAD CONNECTIVITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Ukraine: EIB investiert 640 Millionen Euro in krisenfeste Infrastruktur, öffentliche Verkehrsmittel und Straßen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Juli 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/12/2020
20200171
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EASTERN UKRAINE ROAD CONNECTIVITY
STATE ROAD AGENCY OF UKRAINE (UKRAVTODOR)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 186 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project supports road rehabilitation and regional development in eastern Ukraine in the Luhansk region.

The investment loan would support investment in the reconstruction of regional roads T13 and R66 in the Luhansk oblast, therefore improving regional connectivity and strengthening the agricultural value chain due to improvements in the associated road infrastructure. The road investment will improve the regional road network with the objective of improving the quality of the road, creating safer road conditions and reducing environmental pollution through improved traffic flow.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Significant environmental or social risks are not expected and no adverse impact on nature conversation areas is foreseen. Compliance with the Bank's environmental and social standards will be assessed during the project appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant EU public procurement rules.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EASTERN UKRAINE ROAD CONNECTIVITY
Datum der Veröffentlichung
26 Nov 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132830769
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200171
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
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Aktuelles und Storys

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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