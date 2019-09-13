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MAGAZINO ROBOTICS (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
12.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 12.000.000 €
Industrie : 12.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/09/2020 : 6.000.000 €
23/09/2020 : 6.000.000 €
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01/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAGAZINO ROBOTICS (EGFF)
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Roboterspezialist Magazino sammelt 21 Millionen Euro ein - Jungheinrich AG und die EIB beteiligen sich

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
8 September 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/09/2020
20200169
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MAGAZINO ROBOTICS (EGFF)
MAGAZINO GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 12 million
EUR 33 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Magazino develops advanced robots for the use in warehouse and production logistics, able to perform manipulative tasks, navigate autonomously and safely collaborate with human workers, as well as the software to run machinery and robots alike. The financing supports the further development of the robots' behavioural intelligence and their application in new domains.

The project supports software and hardware developments in the area of autonomous mobile robots, increasing their range of applications in warehouse and production logistics. Industrial and e-commerce clients benefit from higher productivity, advanced safety, increased flexibility and better operational business resilience, e.g. during times of high demand fluctuation.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The activities to be financed are not listed in any annexes of the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not being subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
01/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAGAZINO ROBOTICS (EGFF)
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Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Roboterspezialist Magazino sammelt 21 Millionen Euro ein - Jungheinrich AG und die EIB beteiligen sich

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MAGAZINO ROBOTICS (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
1 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131919689
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200169
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
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MAGAZINO ROBOTICS (EGFF)
Datenblätter
MAGAZINO ROBOTICS (EGFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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