CORRIDOR H2 - OCCITANIE

Les investissements en matériel roulant proposés dans le cadre de ce projet ne relèvent pas de l'Annexe I ou de l'Annexe II de la Directive 2011/92/UE (telle qu'amendée) concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Le besoin d'une évaluation des incidences sur l'environnement des composantes d'infrastructures et de ceux associées au projet (dépôts/ateliers de maintenance, infrastructures énergétiques, etc), ainsi que le besoin d'une évaluation selon les Directives 92/43/EEC (Habitats) et 2009/147/EC (Oiseaux), seront également étudiés, et le cas échéant réalisées, au cours de l'instruction. Une analyse plus spécifique des aspects environnementaux, notamment en relation avec le déploiement des infrastructures de production, de ravitaillement et de stockage de l'hydrogène, sera approfondie dans le cadre de l'instruction y compris si une Etude d'Impact Environnementale (EIE) est nécessaire. Ces infrastructures de production et de distribution, en tant que Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), requièrent au regard de la législation française et européenne (au titre de l'annexe II de la directive EIE) une analyse des impacts environnementaux et des mesures d'atténuation. La conformité avec les directives européennes applicables, sera également vérifiée lors de l'instruction du projet. Dans tous les cas, lors de son instruction, la BEI vérifiera que les démarches nécessaires au dépôt des déclarations ou à l'obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes ont été ou seront réalisées. Aucun problème social majeur n'est envisagé.