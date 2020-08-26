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DIGITAL INTEGRATED TEXTILE MANUFACTURING

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 8.000.000 €
Frankreich : 9.000.000 €
Italien : 12.000.000 €
Schweden : 23.000.000 €
Belgien : 48.000.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2020 : 8.000.000 €
21/12/2020 : 9.000.000 €
21/12/2020 : 12.000.000 €
21/12/2020 : 23.000.000 €
21/12/2020 : 48.000.000 €
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08/02/2021 - DIGITAL INTEGRATED TEXTILE MANUFACTURING
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Vandewiele sichert sich europäisches Darlehen für weitere FEI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 August 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2020
20200147
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DIGITAL INTEGRATED TEXTILE MANUFACTURING
VANDEWIELE NV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 248 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Financing of the Promoter's research, development and innovation (RDI) programme focusing on digitally integrated textile manufacturing in the European Union over the period 2020-2023.

The major part of the RDI activities involves the development of digitally integrated solutions for textile manufacturing, with the aim of developing more efficient and high-tech high value-added textile production machinery. The two strands of RDI activities to be supported are: i) research and development programmes aiming at new product offerings; and ii) investment plans for further automation and robotisation of internal production processes.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development (R&D) as well as investments in advanced manufacturing production systems that are expected to be carried out in existing facilities without changing the already authorised scope. As textile manufacturing falls under Annex II of the EIA directive, it is not excluded that the local competent authorities require an environmental impact assessment (EIA) for some of the Advanced Manufacturing components covered in the project. The results of this R&D project are expected to contribute to improving the sustainability of solutions, primarily in terms of improved energy efficiency. All environmental aspects, including the project's contribution to climate and the environment, as well as the overall environmental impact, will be assessed during appraisal of the project.

The Promoter has been assessed by the EIB as a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is after all subject to EU public procurement legislation, then the Bank would require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Directives, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
13/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DIGITAL INTEGRATED TEXTILE MANUFACTURING
11/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - DIGITAL INTEGRATED TEXTILE MANUFACTURING
08/02/2021 - DIGITAL INTEGRATED TEXTILE MANUFACTURING
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Vandewiele sichert sich europäisches Darlehen für weitere FEI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DIGITAL INTEGRATED TEXTILE MANUFACTURING
Datum der Veröffentlichung
13 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133007440
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200147
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Frankreich
Deutschland
Italien
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - DIGITAL INTEGRATED TEXTILE MANUFACTURING
Datum der Veröffentlichung
11 Oct 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
242804299
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20200147
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Frankreich
Deutschland
Italien
Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - DIGITAL INTEGRATED TEXTILE MANUFACTURING
Datum der Veröffentlichung
8 Feb 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
137926642
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20200147
Letzte Aktualisierung
8 Feb 2021
Sektor(en)
Industrie
Länder
Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Schweden
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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