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BBVA RS COVID19 RESPONSE FOR SMES&MIDCAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
328.880.358,3 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 328.880.358,3 €
Durchleitungsdarlehen : 328.880.358,3 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2020 : 28.600.842 €
17/12/2021 : 59.000.000 €
22/12/2020 : 61.279.516,3 €
17/12/2021 : 70.131.730,51 €
22/12/2020 : 109.868.269,49 €
Andere Links
Related EFSI register
11/03/2021 - BBVA RS COVID19 RESPONSE FOR SMES&MIDCAPS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Dezember 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2020
20200136
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BBVA RS COVID19 RESPONSE FOR SMES&MIDCAPS
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 329 million
EUR 660 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

De-linked risk sharing guarantee, under EFSI, aimed at providing new lending to small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps affected by the COVID-19 pandemic in Spain. The guarantee facility will be used to cover up to 50% of the credit risk associated with a Spanish bank's corporate and mid-cap loan portfolios.

Guarantee under EFSI aimed at providing new lending to SMEs and mid-caps affected by the COVID-19 pandemic in Spain. The guarantee facility will be used to cover up to 50% of the credit risk associated with a Spanish bank's corporate and mid-cap loan portfolios.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

N/A

N/A

Weitere Unterlagen
11/03/2021 - BBVA RS COVID19 RESPONSE FOR SMES&MIDCAPS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - BBVA RS COVID19 RESPONSE FOR SMES&MIDCAPS
Datum der Veröffentlichung
10 Mar 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
139412277
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20200136
Letzte Aktualisierung
11 Mar 2021
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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BBVA RS COVID19 RESPONSE FOR SMES&MIDCAPS
Datenblätter
BBVA RS COVID19 RESPONSE FOR SMES&MIDCAPS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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