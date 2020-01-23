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AMUNDI EUROPEAN GREEN CREDIT CONTINUUM FUND II

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/12/2020 : 20.000.000 €
Andere Links
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30/09/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMUNDI EUROPEAN GREEN CREDIT CONTINUUM FUND II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Juli 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/12/2020
20200123
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AMUNDI EUROPEAN GREEN CREDIT CONTINUUM FUND II
AMUNDI ASSET MANAGEMENT,AMUNDI LUXEMBOURG SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of an equity investment in a fund targeting fixed-income instruments (i.e. listed corporate bonds, private debt and asset-backed securities) used to finance green projects in the European Union and European Economic Area.

The fund's investment strategy targets investments in a range of green credit formats in Europe, with proceeds used by the issuing corporate entities to finance climate and environment-oriented investments.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund's operational guidelines will provide for due diligence of environmental and social aspects for all projects, according to guidelines acceptable to the EIB.

The fund will be required to ensure that implementation of the underlying projects is done in accordance with the EIB Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
30/09/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMUNDI EUROPEAN GREEN CREDIT CONTINUUM FUND II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMUNDI EUROPEAN GREEN CREDIT CONTINUUM FUND II
Datum der Veröffentlichung
30 Sep 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131750897
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200123
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
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30/09/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMUNDI EUROPEAN GREEN CREDIT CONTINUUM FUND II
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Datenblätter
AMUNDI EUROPEAN GREEN CREDIT CONTINUUM FUND II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen