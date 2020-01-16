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BBPM ENHANCED COVID-19 SME & MIDCAP SUPPORT II

Unterzeichnung(en)

Betrag
76.607.047,71 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 76.607.047,71 €
Durchleitungsdarlehen : 76.607.047,71 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2020 : 76.607.047,71 €
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02/09/2020 - EU PL ABS COVID19 RESPONSE FOR SMES&MIDCAPS
Übergeordnetes Projekt
EU PL ABS COVID19 RESPONSE FOR SMES&MIDCAPS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 Dezember 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2020
20200116
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BBPM ENHANCED COVID-19 SME & MIDCAP SUPPORT II
BANCO BPM SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 77 million
EUR 1190 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Guarantee to a mezzanine tranche on a Banco BPM granular portfolio in order to support new lending to small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Italy. This operation will also contribute to mitigating the effects of the COVID-19 pandemic as a large portion of the new SME portfolio (estimated at more than 60%) will originate in the severely affected regions of: Lombardy, Veneto and Emilia Romagna.

The operation aims at enhancing access to finance for the specific market segment. In detail, the transaction is an unfunded Asset Backed Securities mezzanine investment, a de-linked product aiming at relieving capital on existing loan portfolio which will be redeployed into new financing.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The EIB will require that BBPM take all the required measures to ensure that final recipients (SMEs and mid-caps) meet the EIB's environmental standards and related EU/national legislation.

The EIB will require that BBPM take all the required measures to ensure that final recipients (SMEs and mid-caps) meet the EIB's procurement standards and related EU/national legislation.

Weitere Unterlagen
02/09/2020 - EU PL ABS COVID19 RESPONSE FOR SMES&MIDCAPS
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
EU PL ABS COVID19 RESPONSE FOR SMES&MIDCAPS

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - EU PL ABS COVID19 RESPONSE FOR SMES&MIDCAPS
Datum der Veröffentlichung
1 Sep 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
133221926
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20200267
Letzte Aktualisierung
2 Sep 2020
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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