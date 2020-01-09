ARTIFICIAL INTELLIGENCE EIB-EIF CO-INVESTMENT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
The project concerns an artificial intelligence focused portfolio of EIB co-investments alongside EIF-supported funds.
The objective is to build a portfolio of EIB co-investments alongside EIF-supported companies that are active in the Artificial Intelligence sector.
In line with the EIB's policy to ensure that the investments carried out by the co-investment facility comply with the EU acquis in the field of environment, the EIB will require the commercial fund managers to take all the requisite measures to ensure that the environmental procedures carried out by the final beneficiaries in which the co-investment facility invests comply with relevant EU legislation and applicable national legislation, provided that it is in conformity with EU rules.
The final beneficiaries in which the co-investment facility will invest will be private companies not being subject to EU rules on public procurement and concessions. However, if after the appraisal, the EIF were to conclude that the final beneficiaries are after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2014/24/EU where applicable), then the Bank will require the EIF to ensure that commercial fund managers take all the requisite measures to ensure that contracts for the implementation of the projects carried out by final beneficiaries will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (i.e. Directive 2014/24/EU and Directive 89/665/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.