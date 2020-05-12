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CO-INVESTMENT MIROVA WIND POLAND

Unterzeichnung(en)

Betrag
31.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 31.500.000 €
Energie : 31.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/07/2020 : 15.750.000 €
28/07/2020 : 15.750.000 €
Andere Links
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17/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CO-INVESTMENT MIROVA WIND POLAND - Raport o oddziaływaniu na środowisko - wiatrowych Wielowieś
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27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - CO-INVESTMENT MIROVA WIND POLAND
Übergeordnetes Projekt
EIB CO-INVESTMENT PROGRAMME

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Mai 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/07/2020
20200091
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CO-INVESTMENT MIROVA WIND POLAND
MIROVA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 32 million
EUR 198 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation concerns a minority stake into a wind farm project portfolio (132MW) equity investment in Poland.

The EIB financing for this operation is expected to have an important acceleration and demonstration effect. Indeed, it will be one of the first greenfield renewable energy projects to be financed in Poland as a consequence of the auctions launched by the regulator in late 2018. Besides, the present operation will contribute to the achievement of Polish targets for renewable energy and to the reduction of the CO2 emissions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The plants are included in the annex II of the Directive 2014/52/EU amending the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU, requiring the Environmental Authority to determine the need of an EIA process. In all cases, the plants have been screened out, and the EIA process, including public information, has been carried out, in compliance with the national law, transposing the abovementioned directives.

The plants were awarded in the renewable energy auction launched by the Polish government in 2018, being fair, open and competitive, in compliance with the EU Directives on the matter, and the EIB Guide to Procurement. The generation activity, in the Polish electricity market, is liberalized. Procurement of the project components is subject to private procurement regime, and the process carried out by the promoter has been assessed and deemed satisfactory.

Weitere Unterlagen
17/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CO-INVESTMENT MIROVA WIND POLAND - Raport o oddziaływaniu na środowisko - wiatrowych Wielowieś
17/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CO-INVESTMENT MIROVA WIND POLAND - Raport O Oddziaływaniu Na Srodowisko - Punktu Zasilania W Miejscowosci Kaczkowo Oraz Linii
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27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - CO-INVESTMENT MIROVA WIND POLAND
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
EIB CO-INVESTMENT PROGRAMME

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CO-INVESTMENT MIROVA WIND POLAND - Raport o oddziaływaniu na środowisko - wiatrowych Wielowieś
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2020
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130222723
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200091
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CO-INVESTMENT MIROVA WIND POLAND - Raport O Oddziaływaniu Na Srodowisko - Punktu Zasilania W Miejscowosci Kaczkowo Oraz Linii
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2020
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130227845
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200091
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CO-INVESTMENT MIROVA WIND POLAND - Streszczenie niespecjalistyczne raportu OOŚ - Farma wiatrowa Gniew
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2020
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130227618
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200091
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CO-INVESTMENT MIROVA WIND POLAND - Raport O Oddziaływaniu Na Srodowisko - Napowietrznej Linii
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2020
Sprache
polonais
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130222726
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200091
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CO-INVESTMENT MIROVA WIND POLAND
Datum der Veröffentlichung
27 Jun 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130207680
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200091
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CO-INVESTMENT MIROVA WIND POLAND
Datum der Veröffentlichung
27 Jul 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
169772683
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20200091
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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17/06/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - CO-INVESTMENT MIROVA WIND POLAND - Raport o oddziaływaniu na środowisko - wiatrowych Wielowieś
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27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - CO-INVESTMENT MIROVA WIND POLAND
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Übersicht
CO-INVESTMENT MIROVA WIND POLAND
Datenblätter
CO-INVESTMENT MIROVA WIND POLAND
Übergeordnetes Projekt
EIB CO-INVESTMENT PROGRAMME

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen