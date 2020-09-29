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PORTUGAL WATER DISTRIBUTION OPTIMIZATION - NORTH

Unterzeichnung(en)

Betrag
28.200.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 28.200.000 €
Wasser, Abwasser : 28.200.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2020 : 28.200.000 €
Andere Links
Related public register
29/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTUGAL WATER DISTRIBUTION OPTIMIZATION - NORTH
Related EFSI register
08/02/2021 - PORTUGAL WATER DISTRIBUTION OPTIMIZATION - NORTH

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 September 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2020
20200073
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PORTUGAL WATER DISTRIBUTION OPTIMIZATION - NORTH
AGUAS DO INTERIOR - NORTE EIM SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 28 million
EUR 56 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

Water supply and sewage investments relating to 8 municipalities in northern Portugal to be implemented by a new intermunicipal company incorporated for that purpose.

The proposed project will help meet the requirements of key EU directives in the water and wastewater sector, notably the EU Urban Waste Water Treatment Directive 91/271/EEC and the EU Water Framework Directive 2000/60/EC, and national regulations. The project will have a positive environmental and social impact, in terms of security of supply of potable water, pollution abatement, preservation of water bodies and reduction of water losses.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will contribute towards ensuring compliance with water quality standards set by the relevant sector Directives, in particular the Water Framework Directive (WFD) 2000/60/EC, the Urban Waste Water Directive 91/271/EEC as amended by Directive 98/15/EC, and the Drinking Water Directive 98/83/EC. The Promoter will be required to comply with the EU SEA Directive 2001/42/EC, the EU EIA Directive 2011/92/EU as amended by Directive 2014/52/EU, and the requirements of the EU Habitats 92/43/EEC and EU Birds 79/409/EE Directives, where appropriate.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been or will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/23/EU where applicable and/or 2014/24/EU where applicable and/or 2014/25/EU where applicable, as well as Directive 92/13/EEC and Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
29/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTUGAL WATER DISTRIBUTION OPTIMIZATION - NORTH
08/02/2021 - PORTUGAL WATER DISTRIBUTION OPTIMIZATION - NORTH

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTUGAL WATER DISTRIBUTION OPTIMIZATION - NORTH
Datum der Veröffentlichung
29 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134397544
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200073
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - PORTUGAL WATER DISTRIBUTION OPTIMIZATION - NORTH
Datum der Veröffentlichung
8 Feb 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
137853619
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20200073
Letzte Aktualisierung
8 Feb 2021
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
29/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PORTUGAL WATER DISTRIBUTION OPTIMIZATION - NORTH
Related EFSI register
08/02/2021 - PORTUGAL WATER DISTRIBUTION OPTIMIZATION - NORTH
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Übersicht
PORTUGAL WATER DISTRIBUTION OPTIMIZATION - NORTH
Datenblätter
PORTUGAL WATER DISTRIBUTION OPTIMIZATION - NORTH

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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Weitere Veröffentlichungen