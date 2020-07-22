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CDC SECTEUR PUBLIC MBIL

Unterzeichnung(en)

Betrag
1.000.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 1.000.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 1.000.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/10/2020 : 500.000.000 €
16/07/2021 : 500.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Partnerschaft zwischen EIB und Caisse des Dépôts - Eine Milliarde Euro für ökologische Wende der Gebietskörperschaften

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Juli 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/10/2020
20200066
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CDC SECTEUR PUBLIC MBIL
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
EUR 1000 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Prêt intermédié multi-bénéficiaires pour le financement d'infrastructures réalisées par des collectivités locales en France.

Le prêt sera entièrement dédié au financement d'investissements de petite et moyenne dimension des collectivités locales en France dans les secteurs d'activité de la Banque européenne d'investissement (exemples : efficacité énergétique des bâtiments publics, eau-assainissement, éducation, transports publics).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Les bénéficiaires finaux devront se conformer à la législation nationale et européenne pertinente en vigueur.

Les bénéficiaires finaux devront se conformer à la législation nationale et européenne pertinente en vigueur.

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Frankreich: Partnerschaft zwischen EIB und Caisse des Dépôts - Eine Milliarde Euro für ökologische Wende der Gebietskörperschaften

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Frankreich: Partnerschaft zwischen EIB und Caisse des Dépôts - Eine Milliarde Euro für ökologische Wende der Gebietskörperschaften
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen