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ANIMAL NUTRITION CAPACITY EXPANSION

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 15.000.000 €
Industrie : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/11/2020 : 15.000.000 €
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Übergeordnetes Projekt
SPANISH MID-CAP GROWTH SUPPORT PROGRAMME LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
14 Dezember 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/11/2020
20200051
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ANIMAL NUTRITION CAPACITY EXPANSION
ELMUBAS IBERICA SL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 33 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The operation concerns investments in expansion, upgrading and modernisation of the Promoter's production, logistics and storage facilities over the period 2020-2023.

The project contributes to the Promoter's strategy to increase competitiveness of its business through the modernisation and expansion of its production process and storage capacity.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The operation includes investments which might fall under Annex II of Directive 2011/92/EU. An environmental impact assessment (EIA) might be required by the authorities. All aspects related to the environmental impact and permits will be verified during the project's appraisal.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
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20/02/2021 - SPANISH MID-CAP GROWTH SUPPORT PROGRAMME LOAN
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
SPANISH MID-CAP GROWTH SUPPORT PROGRAMME LOAN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ANIMAL NUTRITION CAPACITY EXPANSION
Datum der Veröffentlichung
19 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130130868
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200051
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ANIMAL NUTRITION CAPACITY EXPANSION
Datum der Veröffentlichung
26 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165462342
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20200051
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - SPANISH MID-CAP GROWTH SUPPORT PROGRAMME LOAN
Datum der Veröffentlichung
19 Feb 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
138846802
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180389
Letzte Aktualisierung
20 Feb 2021
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Andere Links
Übersicht
ANIMAL NUTRITION CAPACITY EXPANSION
Datenblätter
ANIMAL NUTRITION CAPACITY EXPANSION
Übergeordnetes Projekt
SPANISH MID-CAP GROWTH SUPPORT PROGRAMME LOAN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen