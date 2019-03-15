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COLLE RENTAL & SALES ELECTRIFICATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 15.000.000 €
Niederlande : 35.000.000 €
Dienstleistungen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/06/2022 : 15.000.000 €
7/06/2022 : 35.000.000 €
Andere Links
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26/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COLLE RENTAL & SALES ELECTRIFICATION
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11/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - COLLE RENTAL & SALES ELECTRIFICATION
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15/03/2019 - MIDCAP PROGRAMME LOAN BENELUX 2
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: Collé elektrifiziert Maschinenflotte mithilfe von EU-Mitteln
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN BENELUX 2

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Januar 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/06/2022
20200045
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
COLLE RENTAL & SALES ELECTRIFICATION
HFC HOLDING BV
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the 2020-23 investments in new electric rental equipment in the EU by an innovative mid-cap. The main customer segments are within the construction sector but the customer base also includes installation companies, industrial plants, shipyards, energy and utilities, national and local authorities, event organisers and private households.

The objective is to support an innovative EU mid-cap company, focusing on rental and sales of equipment for lifting, handling and construction and modular space rental in the BENELUX and DACH markets.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns capital expenditures on new rental equipment; the rental activities will be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would not require an environmental impact assessment (EIA) under the Directive 2014/52/EU.

The Promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, and is thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
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Projekte zum thema
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Niederlande: Collé elektrifiziert Maschinenflotte mithilfe von EU-Mitteln

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COLLE RENTAL & SALES ELECTRIFICATION
Datum der Veröffentlichung
26 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132594009
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200045
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - COLLE RENTAL & SALES ELECTRIFICATION
Datum der Veröffentlichung
11 Oct 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
247114704
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20200045
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - MIDCAP PROGRAMME LOAN BENELUX 2
Datum der Veröffentlichung
15 Mar 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
90596016
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180368
Letzte Aktualisierung
15 Mar 2019
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Niederlande, Luxemburg, Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Andere Links
Übersicht
COLLE RENTAL & SALES ELECTRIFICATION
Datenblätter
COLLE RENTAL & SALES ELECTRIFICATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Niederlande: Collé elektrifiziert Maschinenflotte mithilfe von EU-Mitteln
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN BENELUX 2

Aktuelles und Storys

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Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN BENELUX 2

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen