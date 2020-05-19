AVE MADRID EXTREMADURA

Übersicht
The loan will finance the upgrading of the Navalmoral de la Mata-Plasencia-Cáceres-Mérida-Badajoz railway corridor (about 287 km) to high-speed technical standards, including increase in line speed, electrification and doubling of the existing single track sections.
The project, which is part of the high speed rail line Madrid-Extremadura, will improve cross-border connections with Portugal in the Atlantic TEN-T corridor.
The project is included in the Spanish Infrastructure, Transport and Housing Master Plan "Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda PITVI (2012-2024)", for which a Strategic Environmental Assessment was carried out. Screening decisions, Environmental Impact Assessment and developments consents, as well as, conformity with the requirements of the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC) will be analysed during the appraisal. The project will promote a modal shift from both road and air to rail and, therefore, it is expected to generate environmental and safety benefits.
The promoter has to ensure that contracts for implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
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