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AVE MADRID EXTREMADURA

Unterzeichnung(en)

Betrag
715.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 715.000.000 €
Verkehr : 715.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/11/2020 : 300.000.000 €
25/03/2022 : 415.000.000 €
Andere Links
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30/09/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID EXTREMADURA - Estudio de Impacto Ambiental - Mérida - Fase 1
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30/09/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID EXTREMADURA - Estudio de Impacto Ambiental - Cáceres-Mérida
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30/09/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID EXTREMADURA - Impacto Ambiental - Cáceres-Talayuela
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30/09/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID EXTREMADURA - Estudio de Impacto Ambiental - Mérida-Badajoz
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11/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AVE MADRID EXTREMADURA

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Mai 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/11/2020
20200033
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AVE MADRID EXTREMADURA
ADIF ALTA VELOCIDAD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 715 million
EUR 1960 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The loan will finance the upgrading of the Navalmoral de la Mata-Plasencia-Cáceres-Mérida-Badajoz railway corridor (about 287 km) to high-speed technical standards, including increase in line speed, electrification and doubling of the existing single track sections.

The project, which is part of the high speed rail line Madrid-Extremadura, will improve cross-border connections with Portugal in the Atlantic TEN-T corridor.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is included in the Spanish Infrastructure, Transport and Housing Master Plan "Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda PITVI (2012-2024)", for which a Strategic Environmental Assessment was carried out. Screening decisions, Environmental Impact Assessment and developments consents, as well as, conformity with the requirements of the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC) will be analysed during the appraisal. The project will promote a modal shift from both road and air to rail and, therefore, it is expected to generate environmental and safety benefits.

The promoter has to ensure that contracts for implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the applicable EU procurement legislation, Directive 2014/25/EU as well as Directive 92/13/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
30/09/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID EXTREMADURA - Estudio de Impacto Ambiental - Mérida - Fase 1
30/09/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID EXTREMADURA - Estudio de Impacto Ambiental - Cáceres-Mérida
30/09/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID EXTREMADURA - Impacto Ambiental - Cáceres-Talayuela
30/09/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID EXTREMADURA - Estudio de Impacto Ambiental - Mérida-Badajoz
11/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AVE MADRID EXTREMADURA

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID EXTREMADURA - Estudio de Impacto Ambiental - Mérida - Fase 1
Datum der Veröffentlichung
30 Sep 2020
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132986830
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200033
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID EXTREMADURA - Estudio de Impacto Ambiental - Cáceres-Mérida
Datum der Veröffentlichung
30 Sep 2020
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132990123
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200033
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID EXTREMADURA - Impacto Ambiental - Cáceres-Talayuela
Datum der Veröffentlichung
30 Sep 2020
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132986828
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200033
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID EXTREMADURA - Estudio de Impacto Ambiental - Mérida-Badajoz
Datum der Veröffentlichung
30 Sep 2020
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132987105
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20200033
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AVE MADRID EXTREMADURA
Datum der Veröffentlichung
11 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131314555
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200033
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Link zum projekt
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30/09/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - AVE MADRID EXTREMADURA - Estudio de Impacto Ambiental - Mérida - Fase 1
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AVE MADRID EXTREMADURA
Datenblätter
AVE MADRID EXTREMADURA

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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Weitere Veröffentlichungen