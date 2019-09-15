IHS KENYA ENERGY EFFICIENT HOUSING

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Stadtentwicklung - Baugewerbe/Bau
The project consists in an investment programme into a Luxembourg equity fund, promoted by the International Housing Solutions Group, which will operate with local property developers in Kenya.
The Fund will develop multi-family energy efficient and affordable housing in urban areas, especially in Nairobi.
The projects will bring a positive impact on the environment as they will be developed according to the EDGE resource and energy efficient green housing standards. An innovation of the International Finance Corporation (IFC), a member of the World Bank Group, EDGE empowers emerging markets to scale up resource-efficient buildings in a fast, easy, and affordable way. EDGE enables developers and builders to quickly identify the most cost-effective ways to reduce energy use, water use and embodied energy in materials. The EIB will require that each investment meets all local and EIB environmental requirements and that the promoter ensure though appropriate measures that all EIB's Environmental and Social Standards (E&S) risks during construction and operation will be mitigated. Details will be reviewed during appraisal on the promoter's environmental and social due diligence procedures for ensuring compliance with relevant EU and national regulation and the E&S, as well as the capacity of the promoter to assess and monitor environmental and social risks and impacts.
It is anticipated that most operations will be private investment operations subject to a private procurement regime in line with the EIB's Guide to Procurement. If operations were to finance state-sponsored entities, they would have to follow public procurement as set forth in the EIB guide to procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.