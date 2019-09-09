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KWS SAAT RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
275.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Niederlande : 11.000.000 €
Italien : 11.000.000 €
Frankreich : 46.750.000 €
Deutschland : 192.500.000 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 275.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/12/2023 : 3.000.000 €
4/12/2023 : 3.000.000 €
4/12/2023 : 3.750.000 €
26/06/2020 : 8.000.000 €
26/06/2020 : 8.000.000 €
26/06/2020 : 10.000.000 €
4/12/2023 : 12.750.000 €
26/06/2020 : 34.000.000 €
4/12/2023 : 52.500.000 €
26/06/2020 : 140.000.000 €
Andere Links
Related public register
23/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KWS SAAT RDI
Related public register
31/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - KWS SAAT RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Für Innovation und Klimaschutz in der Landwirtschaft - EIB stellt KWS SAAT ein Darlehen über 200 Millionen Euro bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Juli 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/06/2020
20190909
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
KWS SAAT RDI
KWS SAAT SE & CO KGAA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 275 million
EUR 838 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of research, development and innovation (RDI) activities related to the creation, development, registration and commercialisation of new field crop and vegetable seed varieties.

EIB financing would accelerate the RDI efforts conducted by the Promoter.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns RDI activities within the Promoter's research centers in the EU, predominantly in Germany, France, Italy and the Netherlands. The project's compliance with all applicable national and EU environmental legislation has been verified during the appraisal. Environmental studies or appropriate assessments will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures applied as necessary.

The Promoter has been assessed by the EIB as a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
23/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KWS SAAT RDI
31/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - KWS SAAT RDI
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Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Für Innovation und Klimaschutz in der Landwirtschaft - EIB stellt KWS SAAT ein Darlehen über 200 Millionen Euro bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KWS SAAT RDI
Datum der Veröffentlichung
23 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
127239402
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190909
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Frankreich
EU-Länder
Italien
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - KWS SAAT RDI
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237843804
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190909
Sektor(en)
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Frankreich
EU-Länder
Italien
Niederlande
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
23/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - KWS SAAT RDI
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31/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - KWS SAAT RDI
Andere Links
Übersicht
KWS SAAT RDI
Datenblätter
KWS SAAT RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Für Innovation und Klimaschutz in der Landwirtschaft - EIB stellt KWS SAAT ein Darlehen über 200 Millionen Euro bereit

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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