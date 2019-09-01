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HYPO VORARLBERG COVID-19 ENHANCED SUPPORT FOR EE

Unterzeichnung(en)

Betrag
56.100.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 56.100.000 €
Industrie : 56.100.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/11/2020 : 56.100.000 €
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24/10/2020 - HYPO VORARLBERG COVID-19 ENHANCED SUPPORT FOR EE
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: Hypo Vorarlberg unterstützt mit Hilfe der EIB-Gruppe Investitionen in den Klimaschutz

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Juni 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/11/2020
20190901
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HYPO VORARLBERG COVID-19 ENHANCED SUPPORT FOR EE
HYPO VORARLBERG BANK AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 56 million
EUR 150 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists in a loan substitute operation in the form of a guarantee covering the mezzanine tranche on a granular SME portfolio originate by Hypo Vorarlberg. The guarantee instrument is designed to facilitate the financial intermediary to finance new loans dedicated to energy efficiency investments and development of highly energy efficient buildings across Austria.

The aim is to support the financing of new loans targeting the construction of new highly energy efficient buildings and energy efficiency investments in existing buildings.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
27/11/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HYPO VORARLBERG COVID-19 ENHANCED SUPPORT FOR EE
27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - HYPO VORARLBERG COVID-19 ENHANCED SUPPORT FOR EE
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Österreich: Hypo Vorarlberg unterstützt mit Hilfe der EIB-Gruppe Investitionen in den Klimaschutz

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HYPO VORARLBERG COVID-19 ENHANCED SUPPORT FOR EE
Datum der Veröffentlichung
27 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131202749
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190901
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - HYPO VORARLBERG COVID-19 ENHANCED SUPPORT FOR EE
Datum der Veröffentlichung
27 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
226699779
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190901
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - HYPO VORARLBERG COVID-19 ENHANCED SUPPORT FOR EE
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134388644
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190901
Letzte Aktualisierung
24 Oct 2020
Sektor(en)
Industrie
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
HYPO VORARLBERG COVID-19 ENHANCED SUPPORT FOR EE
Datenblätter
HYPO VORARLBERG COVID-19 ENHANCED SUPPORT FOR EE
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: Hypo Vorarlberg unterstützt mit Hilfe der EIB-Gruppe Investitionen in den Klimaschutz

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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