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NEEV II

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Indien : 25.000.000 €
Dienstleistungen : 7.500.000 €
Energie : 8.750.000 €
Wasser, Abwasser : 8.750.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2020 : 7.500.000 €
22/12/2020 : 8.750.000 €
22/12/2020 : 8.750.000 €
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17/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEEV II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 April 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2020
20190889
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NEEV II
STATE BANK OF INDIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 25 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation consists of an equity participation in NEEV II, an investment fund with a target size of about EUR 100m managed by SBICAP Ventures Limited, a step-down subsidiary of the State Bank of India (SBI)

The fund aims to provide equity and quasi-equity support to small and medium sized enterprises (SMEs) that contribute to the achievement of UN's Strategic Development Goals and climate sustainability in India.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The fund's operational guidelines will provide for environmental and social due diligence of investee companies in line with EIB guidelines.

Not applicable.

Kommentar(e)

N/A

Weitere Unterlagen
17/11/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEEV II
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NEEV II
Datum der Veröffentlichung
17 Nov 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130443124
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190889
Sektor(en)
Energie
Wasser, Abwasser
Dienstleistungen
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Indien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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NEEV II
Datenblätter
NEEV II

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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