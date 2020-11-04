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UZBEKISTAN SOLAR IPP

Unterzeichnung(en)

Betrag
43.698.981 €
Länder
Sektor(en)
Usbekistan : 43.698.981 €
Energie : 43.698.981 €
Unterzeichnungsdatum
29/04/2021 : 1.210.650 €
29/04/2021 : 42.488.331 €
Andere Links
Related public register
16/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - UZBEKISTAN SOLAR IPP
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29/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UZBEKISTAN SOLAR IPP
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21/09/2022 - Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - UZBEKISTAN SOLAR IPP
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - UZBEKISTAN SOLAR IPP

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 November 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/04/2021
20190886
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UZBEKISTAN SOLAR IPP
TOTAL EREN SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 44 million
EUR 92 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

100 MW solar photovoltaic (PV) plant located in Samarkand region promoted by Total Eren.

The development of solar energy will support national targets for renewable energy generation and contributes to the Bank's Environment (renewable energy) and Climate Action objectives. The project is fully in line with the strategic objectives set for the Bank's ELM 2014-2020 Mandate since it will contribute to reducing the growing electricity supply gap in Uzbekistan using renewable energy resources.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If the project were located within the EU it would fall under Annex II of the EIA Directive (2011/92/EU), requiring the competent authorities to determine whether an environmental impact assessment (EIA) is required. Details of the permitting process and its compliance with EIB Environmental & Social (E&S) standards and the principles of relevant EU Directives, as applicable, will be assessed during appraisal.

The project falls under section 3.4.3 of the Bank's Guide to Procurement (GtP) for concession operations. Compliance with the Bank's GtP will be assessed during appraisal.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Political Risk Guarantee.

Weitere Unterlagen
16/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - UZBEKISTAN SOLAR IPP
29/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UZBEKISTAN SOLAR IPP
21/09/2022 - Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - UZBEKISTAN SOLAR IPP
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - UZBEKISTAN SOLAR IPP

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - UZBEKISTAN SOLAR IPP
Datum der Veröffentlichung
16 Nov 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135057674
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20190886
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Usbekistan
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UZBEKISTAN SOLAR IPP
Datum der Veröffentlichung
29 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126906312
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190886
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Usbekistan
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung - UZBEKISTAN SOLAR IPP
Datum der Veröffentlichung
21 Sep 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
140658455
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Plan für die Öffentlichkeitsbeteiligung
Projektnummer
20190886
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Usbekistan
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - UZBEKISTAN SOLAR IPP
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
190633091
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190886
Sektor(en)
Energie
Regionen
Asien und Lateinamerika
Länder
Usbekistan
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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16/11/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - UZBEKISTAN SOLAR IPP
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29/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UZBEKISTAN SOLAR IPP
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - UZBEKISTAN SOLAR IPP
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Übersicht
UZBEKISTAN SOLAR IPP
Datenblätter
UZBEKISTAN SOLAR IPP

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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Weitere Veröffentlichungen