UZBEKISTAN SOLAR IPP

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Energie - Energieversorgung
100 MW solar photovoltaic (PV) plant located in Samarkand region promoted by Total Eren.
The development of solar energy will support national targets for renewable energy generation and contributes to the Bank's Environment (renewable energy) and Climate Action objectives. The project is fully in line with the strategic objectives set for the Bank's ELM 2014-2020 Mandate since it will contribute to reducing the growing electricity supply gap in Uzbekistan using renewable energy resources.
If the project were located within the EU it would fall under Annex II of the EIA Directive (2011/92/EU), requiring the competent authorities to determine whether an environmental impact assessment (EIA) is required. Details of the permitting process and its compliance with EIB Environmental & Social (E&S) standards and the principles of relevant EU Directives, as applicable, will be assessed during appraisal.
The project falls under section 3.4.3 of the Bank's Guide to Procurement (GtP) for concession operations. Compliance with the Bank's GtP will be assessed during appraisal.
This operation is covered by the ELM Political Risk Guarantee.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.