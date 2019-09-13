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PACKHELP (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
7.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 7.500.000 €
Dienstleistungen : 7.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/01/2021 : 3.750.000 €
22/01/2021 : 3.750.000 €
Andere Links
Related public register
10/03/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PACKHELP (EGFF)
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - PACKHELP (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Februar 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/01/2021
20190865
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PACKHELP (EGFF)
PACKHELP SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 8 million
EUR 15 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Packhelp is an online marketplace for custom branded packaging. Packhelp's technology aggregates orders from merchants and connects them to printing houses. This Polish company eliminates logistical and supply chain complexities, bridging the old economy of printing houses with the new realities of e-commerce.

The proposed loan would support Packhelp in scaling its revenues and expanding geographically by investing into research, development and innovation (RDI), including software engineering and the development of digital products out of Poland, as well as into sales and marketing. This facility would allow Packhelp to speed up its investment plans and foster its market penetration, thus also creating new employment in the EU.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The operation concerns the Promoter's investments in technology and product development. Due to the nature of the operation (mainly research and development (R&D) and innovative information technologies, sales and marketing investments), it does not fall under any annexes of the Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU.

The Promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
10/03/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PACKHELP (EGFF)
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - PACKHELP (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PACKHELP (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
10 Mar 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125288601
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190865
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PACKHELP (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
28 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
226612220
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190865
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
10/03/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PACKHELP (EGFF)
Related public register
28/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - PACKHELP (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Andere Links
Übersicht
PACKHELP (EGFF)
Datenblätter
PACKHELP (EGFF)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen