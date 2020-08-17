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AFFORDABLE HOUSING AUSTRIA BAWAG (PL)

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 50.000.000 €
Stadtentwicklung : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
17/08/2020 : 50.000.000 €
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26/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE HOUSING AUSTRIA BAWAG (PL)
Übergeordnetes Projekt
PL AFFORDABLE HOUSING AUSTRIA

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Dezember 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 17/08/2020
20190857
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AFFORDABLE HOUSING AUSTRIA BAWAG (PL)
BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 415 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Operation to finance social and affordable housing units in Austria. Final beneficiaries of the EIB financing will be limited-profit housing development companies, commercial property companies and local authorities.

Operation to finance social and affordable housing units in Austria. Final beneficiaries of the EIB financing will be limited-profit housing development companies, commercial property companies and local authorities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
26/01/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE HOUSING AUSTRIA BAWAG (PL)
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
PL AFFORDABLE HOUSING AUSTRIA

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AFFORDABLE HOUSING AUSTRIA BAWAG (PL)
Datum der Veröffentlichung
26 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130652599
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190857
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Datenblätter
AFFORDABLE HOUSING AUSTRIA BAWAG (PL)
Übergeordnetes Projekt
PL AFFORDABLE HOUSING AUSTRIA

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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