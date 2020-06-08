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SABADELL LOAN FOR SMES & MIDCAPS CLIMATE ACTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
96.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 96.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 96.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
8/06/2020 : 96.000.000 €
Andere Links
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16/06/2020 - SABADELL LOAN FOR SMES & MIDCAPS CLIMATE ACTION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 Juni 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 08/06/2020
20190856
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SABADELL LOAN FOR SMES & MIDCAPS CLIMATE ACTION
BANCO DE SABADELL SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 96 million
EUR 576 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation consists of guarantee / purchase of up to EUR 80m on a mezzanine tranche on a new granular portfolio of SMEs and midcaps loans. Final beneficiaries and related projects may be located in Spain, as well as in other EU countries. A part of financing will be dedicated to climate action projects.

The aim is to enhance access to finance for SMEs and midcaps.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
16/06/2020 - SABADELL LOAN FOR SMES & MIDCAPS CLIMATE ACTION

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

scoreboard - SABADELL LOAN FOR SMES & MIDCAPS CLIMATE ACTION
Datum der Veröffentlichung
15 Jun 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131328700
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190856
Letzte Aktualisierung
16 Jun 2020
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
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SABADELL LOAN FOR SMES & MIDCAPS CLIMATE ACTION
Datenblätter
SABADELL LOAN FOR SMES & MIDCAPS CLIMATE ACTION

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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