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AM HIGHTECH AND SUSTAINABLE STEEL RDI - COVID19

Unterzeichnung(en)

Betrag
280.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Luxemburg : 11.200.000 €
Spanien : 42.000.000 €
Belgien : 70.000.000 €
Frankreich : 156.800.000 €
Industrie : 280.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/06/2021 : 11.200.000 €
2/06/2021 : 42.000.000 €
2/06/2021 : 70.000.000 €
2/06/2021 : 156.800.000 €
Andere Links
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01/10/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AM HIGHTECH AND SUSTAINABLE STEEL RDI - COVID19
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11/06/2021 - AM HIGHTECH AND SUSTAINABLE STEEL RDI - COVID19
Zugehörige Pressemitteilungen
EIB vergibt 280 Millionen Euro an ArcelorMittal für Forschung und Innovation zur Dekarbonisierung des Stahlunternehmens

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 April 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/06/2021
20190844
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AM HIGHTECH AND SUSTAINABLE STEEL RDI - COVID19
ARCELORMITTAL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 280 million
EUR 564 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project will finance ArcelorMittal's European RDI activities, as well as related capital expenditures over the 2021-2023 period.

The aim is to mainly support the development of more sustainable iron and steelmaking processes and development of high-tech high value-added steel products. The two strands of RDI activities to be supported are: i) iron and steel production processes, aiming at greenhouse gas (GHG) emission reductions and new processes to further increase yield, quality and reliability of high-tech steel grades; ii) steel products development, aiming at developing innovative steel solutions for various applications.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The activities and related expenditures will be carried out in existing facilities already authorised for such purpose and therefore not expected requiring an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 2011/92/EU.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2004/17/EC or Directive 2014/25/EU), then the Bank would require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been or will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC, or Directive 2014/25/EU where applicable, and Directive 92/13/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AM HIGHTECH AND SUSTAINABLE STEEL RDI - COVID19
Datum der Veröffentlichung
1 Oct 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
129013040
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190844
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Frankreich
Luxemburg
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - AM HIGHTECH AND SUSTAINABLE STEEL RDI - COVID19
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
237901556
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190844
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Frankreich
Luxemburg
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - AM HIGHTECH AND SUSTAINABLE STEEL RDI - COVID19
Datum der Veröffentlichung
10 Jun 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
142686101
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190844
Letzte Aktualisierung
11 Jun 2021
Sektor(en)
Industrie
Länder
Belgien, Frankreich, Luxemburg, Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
AM HIGHTECH AND SUSTAINABLE STEEL RDI - COVID19
Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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