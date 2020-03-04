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PREDIREC ENR 2

Unterzeichnung(en)

Betrag
61.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 30.500.000 €
Energie : 61.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/07/2020 : 15.250.000 €
30/07/2020 : 15.250.000 €
30/07/2020 : 15.250.000 €
30/07/2020 : 15.250.000 €
Andere Links
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15/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PREDIREC ENR 2
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24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - PREDIREC ENR 2
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20/07/2020 - PREDIREC ENR 2

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 März 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/07/2020
20190832
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PREDIREC ENR 2
ACOFI GESTION
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 61 million
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns a Fund providing debt to developers of small and medium sized renewable energy and energy transition projects across the EU, with a 50% focus on France.

Predirec EnR2 is an infrastructure debt fund financing European renewable energy developers and producers, and energy transition projects' sponsors via long-term loans constituting an attractive and necessary alternative to traditional sources for their development projects and investment in new production capacities.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The EIB will ensure that the Fund's operational guidelines comply with its social and environmental standards.

The Fund has been assessed by EIB as lending only to private companies not being subject to EU rules on public procurement or concessions. However, if after the appraisal, the EIB were to conclude that the Fund also lends to projects subject to EU public procurement legislation, then the Bank would require the fund manager to ensure that contracts for the implementation of the projects financed by the Fund will be done in accordance with the EIB's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
15/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PREDIREC ENR 2
24/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - PREDIREC ENR 2
20/07/2020 - PREDIREC ENR 2

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PREDIREC ENR 2
Datum der Veröffentlichung
15 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126086822
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190832
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - PREDIREC ENR 2
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
256837718
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20190832
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - PREDIREC ENR 2
Datum der Veröffentlichung
20 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
132072509
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190832
Letzte Aktualisierung
20 Jul 2020
Sektor(en)
Energie
Länder
Frankreich, EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
PREDIREC ENR 2
Datenblätter
PREDIREC ENR 2

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen