CAMBODIA IRRIGATED AGRICULTURE IMPROVEMENT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Wasser, Abwasser - Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
The project will modernise and upgrade five existing schemes in Battambang, Kampong Cham, Kampong Thom, Takeo and Kampot provinces, enhancing water supply reliability and reducing the adverse effects of weather-related disasters in schemes with a total command area of about 51,000 hectares of existing agricultural land.
The project aims to increase the economic and climate resilience of about 25,000 farming households, enhance food security and generate employment opportunities. This will be achieved by protecting against floods, improving water supply availability during the dry seasons, promoting diversification into higher value and less water-intensive crops, and improving water governance and management. Through the project, about 34,000 additional hectares within the command areas of existing schemes will be put into cultivation with reliable irrigation services.
The EIB will support the irrigated agriculture improvement project (IAIP) ensuring that it complies with the EIB's Environmental and Social Standards, which will be included in the applicable financing and implementation guidelines.
The Bank will require the Promoter to ensure that the implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.