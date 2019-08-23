PAGOPA DIGITAL TRANSFORMATION ITALY

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Information und Kommunikation
The project relates to the development of new functionalities of the digital platforms and solutions managed by the promoter to achieve readiness for launch, expand the scope of services provided, facilitate on boarding of the Public Administrations, accelerate adoption by citizens and improve user experience.
The ugrade of an innovative single digital platform will enhance the use of cashless payments between public entities and citizens/businesses to settle their financial obligations towards the public administration for services provided. The project is fully in line with the eGovernment Action Plan 2016-2020 of the European Union aimed at accelerating the digital transformation of government. The payment system facilitates the interaction of citizens and business with public administrations, in line with the policy priority of the action plan. Additionally, high-quality public services will be created to include a convenient way of payment, especially if these services are provided digitally. Thus, the project is essential to improve the quality of public services in Italy.
The project relates to software development activities that are not included in Annexes I or II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, therefore the project would not to require a mandatory EIA. In addition, the project activities will be carried out in existing facilities already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project. The full environmental details will be assessed during the project due diligence.
The promoter will have to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
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Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.