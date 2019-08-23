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PAGOPA DIGITAL TRANSFORMATION ITALY

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 30.000.000 €
Dienstleistungen : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/07/2020 : 30.000.000 €
Andere Links
Related public register
15/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PAGOPA DIGITAL TRANSFORMATION ITALY
Related public register
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - PAGOPA DIGITAL TRANSFORMATION ITALY
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Die EIB unterstützt die PagoPA S.p.A. bei der Digitalisierung öffentlicher Dienstleistungen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 März 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/07/2020
20190823
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PAGOPA DIGITAL TRANSFORMATION ITALY
PAGOPA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 64 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project relates to the development of new functionalities of the digital platforms and solutions managed by the promoter to achieve readiness for launch, expand the scope of services provided, facilitate on boarding of the Public Administrations, accelerate adoption by citizens and improve user experience.

The ugrade of an innovative single digital platform will enhance the use of cashless payments between public entities and citizens/businesses to settle their financial obligations towards the public administration for services provided. The project is fully in line with the eGovernment Action Plan 2016-2020 of the European Union aimed at accelerating the digital transformation of government. The payment system facilitates the interaction of citizens and business with public administrations, in line with the policy priority of the action plan. Additionally, high-quality public services will be created to include a convenient way of payment, especially if these services are provided digitally. Thus, the project is essential to improve the quality of public services in Italy.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project relates to software development activities that are not included in Annexes I or II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU, therefore the project would not to require a mandatory EIA. In addition, the project activities will be carried out in existing facilities already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project. The full environmental details will be assessed during the project due diligence.

The promoter will have to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, Directive 2014/24/EU as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Kommentar(e)

n/a

Weitere Unterlagen
15/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PAGOPA DIGITAL TRANSFORMATION ITALY
30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - PAGOPA DIGITAL TRANSFORMATION ITALY
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Die EIB unterstützt die PagoPA S.p.A. bei der Digitalisierung öffentlicher Dienstleistungen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PAGOPA DIGITAL TRANSFORMATION ITALY
Datum der Veröffentlichung
15 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
129290353
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190823
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PAGOPA DIGITAL TRANSFORMATION ITALY
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
226956252
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190823
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/07/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PAGOPA DIGITAL TRANSFORMATION ITALY
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30/12/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - PAGOPA DIGITAL TRANSFORMATION ITALY
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Datenblätter
PAGOPA DIGITAL TRANSFORMATION ITALY
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Die EIB unterstützt die PagoPA S.p.A. bei der Digitalisierung öffentlicher Dienstleistungen

Aktuelles und Storys

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