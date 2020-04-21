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WALLONIA WASTEWATER AND BIODIVERSITY SPGE (NCFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
4.500.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 4.500.000 €
Wasser, Abwasser : 4.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2020 : 4.500.000 €
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07/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WALLONIA WASTEWATER AND BIODIVERSITY SPGE (NCFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Die EIB und das Wasserwirtschaftsunternehmen der Region Wallonie fördern gemeinsam den Schutz der Wasserressourcen und die Biodiversität

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 April 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2020
20190797
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WALLONIA WASTEWATER AND BIODIVERSITY SPGE (NCFF)
SOCIETE PUBLIQUE DE GESTION DE L'EAU
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 4 million
EUR 6 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The EIB financing concerns a wastewater treatment plant to reach river water quality suitable for reestablishment of Pearl Mussels, including nature-based solutions, as well as biodiversity. It will enhance measures in water catchments and around utility infrastructure. The project is part of the investment programme 2019-2021 of Société Publique de Gestion de l'Eau, a public-sector entity in charge of wastewater collection and treatment in the Walloon Region (Belgium).

The investments target the reduction of pollution to the environment, increased retention of storm water and the protection of natural habitats through nature based solutions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The final beneficiary will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

The final beneficiary will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Weitere Unterlagen
07/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WALLONIA WASTEWATER AND BIODIVERSITY SPGE (NCFF)
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Belgien: Die EIB und das Wasserwirtschaftsunternehmen der Region Wallonie fördern gemeinsam den Schutz der Wasserressourcen und die Biodiversität

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WALLONIA WASTEWATER AND BIODIVERSITY SPGE (NCFF)
Datum der Veröffentlichung
7 Dec 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135802076
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190797
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
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WALLONIA WASTEWATER AND BIODIVERSITY SPGE (NCFF)
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WALLONIA WASTEWATER AND BIODIVERSITY SPGE (NCFF)
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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