VETRI SPECIALI BEVERAGE PACKAGING

Übersicht
The project concerns investments to be undertaken for the period 2019-2021 for the modernisation of the San Vito al Tagliamento plant, entailing the deployment of state-of the-art and advanced manufacturing machinery and equipment. The investments entail the deployment of state-of the-art and advanced manufacturing machinery and equipment.
The aim of the investments are to increase the promoter's productivity and flexibility to further expand the range of new high quality products with innovative characteristics.
The manufacture of glass is listed in Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU, amending EIA Directive 2011/92/EU2. This means that projects in the glass sector are subject to the EIA where they are likely to have significant effects on the environment. This will determined by the competent authority based on information to be provided by the promoter; the EIA screening process. During appraisal the Bank's services will verify this EIA process, and related decisions. Furthermore, a compliance check with other applicable EU directives such as the Industrial Emissions Directive (IED) will be undertaken.
The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.