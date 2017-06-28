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VETRI SPECIALI BEVERAGE PACKAGING

Unterzeichnung(en)

Betrag
21.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 21.000.000 €
Industrie : 21.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/06/2020 : 21.000.000 €
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Übergeordnetes Projekt
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
1 Juli 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/06/2020
20190776
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
VETRI SPECIALI BEVERAGE PACKAGING
VETRI SPECIALI SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 21 million
EUR 43 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns investments to be undertaken for the period 2019-2021 for the modernisation of the San Vito al Tagliamento plant, entailing the deployment of state-of the-art and advanced manufacturing machinery and equipment. The investments entail the deployment of state-of the-art and advanced manufacturing machinery and equipment.

The aim of the investments are to increase the promoter's productivity and flexibility to further expand the range of new high quality products with innovative characteristics.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The manufacture of glass is listed in Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU, amending EIA Directive 2011/92/EU2. This means that projects in the glass sector are subject to the EIA where they are likely to have significant effects on the environment. This will determined by the competent authority based on information to be provided by the promoter; the EIA screening process. During appraisal the Bank's services will verify this EIA process, and related decisions. Furthermore, a compliance check with other applicable EU directives such as the Industrial Emissions Directive (IED) will be undertaken.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
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16/04/2018 - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - VETRI SPECIALI BEVERAGE PACKAGING
Datum der Veröffentlichung
9 Jul 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126845588
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190776
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - VETRI SPECIALI BEVERAGE PACKAGING
Datum der Veröffentlichung
22 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
159612208
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190776
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN
Datum der Veröffentlichung
16 Apr 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82872661
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20170628
Letzte Aktualisierung
16 Apr 2018
Sektor(en)
Industrie, Energie, Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Andere Links
Übersicht
VETRI SPECIALI BEVERAGE PACKAGING
Datenblätter
VETRI SPECIALI BEVERAGE PACKAGING
Übergeordnetes Projekt
AGRICULTURE AND BIOECONOMY PROGRAM LOAN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen