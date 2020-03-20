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COVESTRO CIRCULAR ECONOMY RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
225.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 202.500.000 €
Industrie : 225.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/03/2020 : 22.500.000 €
20/03/2020 : 202.500.000 €
Andere Links
Related public register
02/04/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COVESTRO CIRCULAR ECONOMY RDI
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - COVESTRO CIRCULAR ECONOMY RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Covestro erhält Kredit der EIB über 225 Mio. Euro für Forschung und Entwicklung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 März 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/03/2020
20190757
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
COVESTRO CIRCULAR ECONOMY RDI
COVESTRO AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 225 million
EUR 500 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project will finance the promoter's RDI programme for the period 2020-2022. Investments will support the transition towards circular low fossil carbon polymers to produce high performance durable plastics and elastomers.

The EIB financing will support the development of the promoter's circular economy program for the upcoming 3 years. The promoter intends to develop new technologies with the purpose to move away from fossil resources in its production, and use raw materials from renewable/secondary sources, such as plastics waste, biomass and CO2.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project includes RDI activities that are not specifically mentioned under the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and that will be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope. The project will therefore not require an EIA under the directive 2014/52/EU amending directive 2011/92/EU.

The promoter has been assessed by EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having a status of a contracting entity, thus not being subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
02/04/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COVESTRO CIRCULAR ECONOMY RDI
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - COVESTRO CIRCULAR ECONOMY RDI
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Covestro erhält Kredit der EIB über 225 Mio. Euro für Forschung und Entwicklung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COVESTRO CIRCULAR ECONOMY RDI
Datum der Veröffentlichung
2 Apr 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125593247
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190757
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - COVESTRO CIRCULAR ECONOMY RDI
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
173734172
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190757
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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02/04/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COVESTRO CIRCULAR ECONOMY RDI
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COVESTRO CIRCULAR ECONOMY RDI
Datenblätter
COVESTRO CIRCULAR ECONOMY RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: Covestro erhält Kredit der EIB über 225 Mio. Euro für Forschung und Entwicklung

Aktuelles und Storys

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Deutschland: Covestro erhält Kredit der EIB über 225 Mio. Euro für Forschung und Entwicklung
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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