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NBG LOAN FOR AGRICULTURE & BIOECONOMY

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Griechenland : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2019 : 100.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Griechenland: Neue Kreditinitiative von EIB, National Bank of Greece und Piraeus Bank über 560 Millionen Euro für den Agrarsektor
Übergeordnetes Projekt
EU AGRICULTURE PROGRAMME LOAN FOR SMES&MIDCAPS

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 November 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2019
20190742
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NBG LOAN FOR AGRICULTURE & BIOECONOMY
NATIONAL BANK OF GREECE SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Loan for small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in Greece operating in the agriculture and bioeconomy sectors with at least 10% of the loan dedicated to young farmers

The project will aim to improve access to finance for SMEs and mid-caps (including farmers) in the agriculture and bioeconomy sectors in Greece. It will also aim at stimulating lending to young farmers.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Projekte zum thema
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen