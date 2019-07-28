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AFRICINVEST FUND IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
43.096.017,93 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 43.096.017,93 €
Unterzeichnungsdatum
15/10/2021 : 43.096.017,93 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Oktober 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/10/2021
20190728
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AFRICINVEST FUND IV
SPECIAL PURPOSE ENTITY(IES)/FUND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
USD 50 million (EUR 41 million)
USD 400 million (EUR 328 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Equity participation in AfricInvest Fund IV (the "Fund"), a pan-African, generalist, closed-ended private equity fund targeting mainly growth capital investments in small and medium-sized companies. The Fund will be managed by AfricInvest (the "Manager").

The investment strategy builds on the one that has been adopted in three predecessor funds. The Fund aims to build a diversified pan-African portfolio of private equity investments in growing and profitable companies with emphasis on those that are leaders in local markets across Africa. The Fund will adopt a hands-on approach by seeking to acquire influential positions through minority stakes with strong protections and selective majority transactions. It will seek to add value by enhancing governance mechanisms and helping portfolio companies to expand in new markets.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Fund will operate in line with the EIB's environmental and social standards.

N/A

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen