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EU MALARIA FUND SENIOR PARTICIPATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2019 : 30.000.000 €
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18/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU MALARIA FUND SENIOR PARTICIPATION
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16/06/2020 - EU MALARIA FUND SENIOR PARTICIPATION
Story zum Projekt
Finanzspritzen für die Gesundheit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 November 2019
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2019
20190684
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EU MALARIA FUND SENIOR PARTICIPATION
INVESTITIONSBANK BERLIN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 85 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

Malaria is one of the most lethal infectious diseases in absolute terms, killing around 700 children below the age of five every day, most of them in sub-Saharan Africa. The EU Malaria Fund presents an opportunity to address a concrete market failure and contribute, directly or indirectly, to the financing of a promising portfolio of research and development (R&D) malaria projects.

The Fund's objective is to finance R&D investments in a portfolio of innovative assets against malaria, one of the most lethal infectious diseases mainly affecting low- and middle-income countries and in particular sub-Saharan Africa. The project supports the early- and late-stage development of novel vaccines, therapeutic drugs and diagnostic solutions, targeting different stages of the disease.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All project activities are expected to be carried out in existing facilities without changing their already authorised scope and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU, as amended. Nevertheless, the Bank's services will review during the project appraisal whether any of the investments require an EIA, as well as any other environmental details of the project.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, thus not subject to EU rules on public procurement.

Weitere Unterlagen
18/12/2019 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU MALARIA FUND SENIOR PARTICIPATION
16/06/2020 - EU MALARIA FUND SENIOR PARTICIPATION
Andere Links

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - EU MALARIA FUND SENIOR PARTICIPATION
Datum der Veröffentlichung
18 Dec 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123294962
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190684
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EU MALARIA FUND SENIOR PARTICIPATION
Datum der Veröffentlichung
15 Jun 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
131340937
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20190684
Letzte Aktualisierung
16 Jun 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
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Finanzspritzen für die Gesundheit

Aktuelles und Storys

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Finanzspritzen für die Gesundheit
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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