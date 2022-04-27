CSOB CZ LOAN FOR SMES AND MIDCAPS

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Durchleitungsdarlehen - Durchleitungsdarlehen
Loan for financing small and medium scale projects promoted primarily by small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-caps in the Czech Republic, with a partial dedication to climate action and environmental sustainability.
Financing of small/medium projects carried out by SMEs and mid-caps. This operation will contribute to mitigating the negative economic effects of COVID-19.
The operation predominantly addresses market failure in terms of access to finance constraints faced by SMEs and Midcaps in the Czech Republic that has been further exacerbated by the ongoing pandemic and the risk aversion generated by the conflict in Ukraine. Furthermore, the finance unlocked by the EIB benefits cohesion areas (expected 80%, split half-half between Less Developed regions and Transition regions) and thus helps reduce regional disparities as per the EU's cohesion policy. Implementation is handled by intermediaries that have in-depth experience implementing EIB products through a network of branches in the targeted regions.
The contribution to climate action of 20% is significant and aligned with the EIB's Climate Action Strategy. The operation likewise sustains employment in the targeted areas.
The EIB contribution to the success of the intermediaries rests on longer maturity, technical assistance focused on Climate Action allocations and signalling effect that may help crowd in additional financing.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.